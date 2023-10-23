ФАС возбудил дело против Альфа-Банка за нарушение закона о рекламе

В рекламе банк предлагал бесплатное обслуживание кредитных карт, но умолчал о том, что это будет только в первый год, а потом клиентам придется платить по 990 рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвиняет Альфа-Банк в умалчивании существенных условий предоставления продукта. Об этом сказано на сайте ведомства.

АО «Альфа-Банк» в рекламном сообщении предлагал клиентам бесплатное обслуживание кредитной карты. Однако в сноске мелким шрифтом сказано, что эта акция действует только на первый год, а со второго придется платить по 990 рублей.

Реклама утверждала, что «Альфа-Банк — лучший мобильный банк». В сноске было дано пояснение — «по версии Markswebb», при этом критерии сравнения не указывались.

Помимо этого, в рекламном ролике говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России. Вместе с тем список городов доставки на сайте банка не содержит полный перечь российских городов. Таким образом, в рекламе сообщались несоответствующие действительности сведения, — считает ФАС.

Если вина Альфа-Банка будет доказана, рекламодателю придется выплатить штраф за нарушение ст. 5 Закона о рекламе.