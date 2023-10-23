150 000 рублей процентов по вкладам точно не будут облагаться НДФЛ в 2023 году

Сумма НДФЛ, которую насчитают с процентов по вкладам, зависит от ставки ЦБ. Чем она выше, тем меньше будет НДФЛ.

При расчете НДФЛ с процентов есть необлагаемая сумма: 1 миллион рублей х ставку ЦБ, максимальную в течение года.

С этой недели ставку подняли до 15%.

1 000 000 х 15% = 150 000 рублей.

Таким образом, в 2023 году необлагаемыми будут проценты по вкладам в сумме 150 тыс. рублей. Если ставку еще повысят, то необлагаемая сумма будет еще больше.

Комментарий главного редактора «Клерка» Скоро правила расчета НДФЛ по вкладам хотят поменять. Минфин разработал законопроект. Если в 2023 году ваш доход от вкладов будет менее 150 тыс. руб., то превышение (неизрасходованный минимум) перейдет на следующий год. Этот переходящий вычет можно будет применить к процентам от вкладов, если они выплачены в 2024 году за 2023 год.

Кстати, с 2024 по 2026 годы власти собираются получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей.