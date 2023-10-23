🎓Вебинар. Массовые выплаты внештатному персоналу: как нивелировать риски. 14 ноября в 15:00 мск!

Одним из основных преимуществ привлечения внештатных исполнителей является гибкое формирование ФОТ. Для выполнения некоторых видов работ бизнесу выгоднее и проще сотрудничать с самозанятыми, ИП или физлицами по договорам ГПХ, нежели нанимать людей в штат. Однако взаимодействие с внештатным персоналом таит в себе и определённые риски, особенно когда речь заходит о проведении выплат.
Спикер — Елена Усачева, руководитель клиентского сервиса Qugo. Уже 11 лет на рынке аутсорсинга, бухгалтерского учета и клиентского сервиса. Реализовала более 50 нетиповых проектов для сегментов Retail, FMCG, IT, Logistic и FIFA World Cup 2018
На вебинаре разберем:
Виды внештатного персонала: физлица по договорам ГПХ, ИП и самозанятые — преимущества и недостатки сотрудничества.
С какими последствиями можно столкнуться при проведении платежей физлицам.
Организация выплат самозанятым: особенности и подводные камни.
Дополнительные инструменты риск-менеджмента.
Бонус от спикера: Чек-лист по безопасным выплатам.
Ждем вас на вебинаре 14 ноября в 15:00 мск!
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