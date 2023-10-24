Путин отменил конкурс при госзакупках арендного жилья для военных

Чтобы не раскрывать место расположения военнослужащих и дислокацию воинских частей, госзакупки в сфере аренды жилья будут проходить вне конкурса.

Президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет проведение конкурса при госзакупках в сфере аренды жилья для военнослужащих по контракту.

Раньше тендеры на аренду жилья для военных проводились только на конкурсной основе.

Теперь это решили отменить, поскольку процедура раскрывает информацию о месте нахождения исполнителя услуги. А значит, будет известна дислокация воинских частей.

Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.

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