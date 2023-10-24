Подмена трудовых отношений: не контролируйте работу самозанятого

Компания не должна контролировать работу самозанятого, он сам распределяет ее по своему усмотрению, сам отвечает за качество и сроки, в которые должен уложиться по договору.

Если самозанятый работает на вашей территории, не надо проводить ему инструктаж по охране труда и по пожарной безопасности. На все эти, казалось бы безобидные признаки реагируют инспекторы ГИТ и налоговики.

Если вас все же заподозрят в подмене трудовых отношений, готовьтесь доказать, что в штатном расписании организации нет свободной ставки, которая по функционалу совпадает с задачами самозанятого.