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Трудовое право

За 10,5 месяцев работы надо выплатить компенсацию полного отпуска

При увольнении по любым основаниям сотрудник должен получить полную компенсацию отпуска (за 28 дней), если проработал не менее 11 месяцев. Такая норма заложена в нормативке по отпускам от 1930 года.
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А если сотрудник отработал 10 месяцев и 21 день?

Если округлить этот стаж по «кадровым правилам», будет как раз 11. Но сколько дней отпуска причитается за эти 11 «недомесяцев» – 28 или 25,67?

Нужно округлять, ответил Роструд. Получится 11 месяцев. А за 11 месяцев положена полная компенсация (за 28 дней).

Кстати, при увольнении по ликвидации компании или сокращении штата полная компенсация положена за 5,5 месяцев работы.

Про расчет компенсации отпуска при увольнении по сокращению читайте здесь.

Во всех остальных случаях работники получают пропорциональную компенсацию. 

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Комментарии

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