По кредитам не платят больше 21 млн человек

За год размер долгов клиентов перед банками вырос на 200 млрд рублей и достиг 2,9 трлн рублей.

С января по сентябрь 2023 года у Федеральной службы судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физических лиц в пользу банков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФССП.

Количество должников выросло на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

В конце сентября сумма взысканий составляла 2,9 трлн рублей. За год показатель вырос на 200 млрд рублей.

Наибольшее число должников проживают в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, в Московской и Свердловской областях.

Работу приставов по принудительному погашению задолженности осложняет низкая платежеспособность клиентов, а также долги по оплате услуг ЖКХ, алиментов и других платежей.

Недавно мы писали, что 47 млн человек живут с кредитами и займами.