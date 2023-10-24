По кредитам не платят больше 21 млн человек

С января по сентябрь 2023 года у Федеральной службы судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физических лиц в пользу банков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФССП.
Количество должников выросло на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
В конце сентября сумма взысканий составляла 2,9 трлн рублей. За год показатель вырос на 200 млрд рублей.
Наибольшее число должников проживают в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, в Московской и Свердловской областях.
Работу приставов по принудительному погашению задолженности осложняет низкая платежеспособность клиентов, а также долги по оплате услуг ЖКХ, алиментов и других платежей.
Недавно мы писали, что 47 млн человек живут с кредитами и займами.
Комментарии1
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Приплыли...
47 млн человек живут с кредитами и займами.
С января по сентябрь 2023 года у Федеральной службы судебных приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физических лиц в пользу банков.
Другими словами примерно 45% у кого есть кредиты и займы их не обслуживает???
Конечно есть те у кого по 2-3 и более кредита. Но даже если 45% ополовинить, то число в 22,5% всё равно будет слишком огромным.