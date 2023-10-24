Бюджет Москвы собрал НДФЛ на сумму 1,1 трлн рублей

Размер поступлений за год вырос на 7,8% благодаря тому, что фонд начисленной заработной платы увеличился на 10%, а среднесписочная численность сотрудников достигла 5,45 млн человек.

С января по сентябрь 2023 года бюджет Москвы получил 1,1 трлн рублей в виде платежей по НДФЛ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на столичный департамент финансов.

Размер поступлений вырос на 85,7 млрд рублей или на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

За девять месяцев 2023 года платежи по налогу на доходы физических лиц в столичный бюджет составили 1 трлн 181,6 млрд рублей. НДФЛ на протяжении последних лет остается главным доходным источником московского бюджета, на 1 октября его доля в доходах достигла 39%, — сказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

За семь месяцев 2023 года среднесписочная численность сотрудников в столице увеличилась на 2,3%, до 5,45 млн человек.

Фонд начисленной заработной платы с января по июль вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Традиционно высокие темпы роста поступлений у сектора информационных технологий и связи… Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в отрасли за семь месяцев вырос на 6,4%, а среднесписочная численность работников в отрасли — на 12,2%, — сказали в пресс-службе столичного департамента финансов.

Сильнее всего, на 14,3%, выросли поступления по НДФЛ от транспортных компаний, которые заплатили налоги на сумму 46,6 млрд рублей.

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