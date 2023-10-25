Роскачество: 80% образцов косметики могут быть небезопасными для использования

Роскачество вместе с надзорными органами провели исследование и выявили нарушение в 80% изученных образцов косметики. Об этом сказано на сайте Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный ЗНАК».

Независимые исследования, проводимые надзорными органами и Роскачеством, показывали и продолжают показывать очень высокий процент образцов с различными нареканиями. Так, в категории детских стиральных порошков, средств для мытья посуды, губной помады, солнцезащитных средств недостатки или нарекания были выявлены более чем в 80% образцов, — сказал замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Недавно мы писали, что правительство собирается запустить эксперимент по маркировке косметической продукции и бытовой химии с 1 декабря 2023 года.