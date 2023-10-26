Застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды

Организации-застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан – участников долевого строительства, размещенных на счетах эскроу, не являются плательщиками налога на сверхприбыль. Но есть условия.

Такая льгота есть только у тех застройщиков, которые в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды.

При этом компания должна быть застройщиком с расчетами через счета эскроу в период с 01.07.2018 по 28.01.2024.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.09.2023 № 03-03-06/1/90205.

Аналогичные разъяснения – в письме Минфина от 12.09.2023 № 03-03-06/1/86986.

Комментарий главного редактора «Клерка» Срок уплаты налога на сверхприбыль – 28.01.2024. Но чтобы уменьшить налог, до конца ноября 2023 года надо уплатить обеспечительный платеж. Минфин выпустил несколько разъяснений по нюансам исчисления этого налога. Про пересчет налога на сверхприбыль после сдачи уточненки по налогу на прибыль читайте тут. Как посчитать базу для налога на сверхприбыль, если у компании был убыток – тут. Про учет субсидия в налоговой базе – тут.

Кстати, декларацию по налогу на сверхприбыль уже утвердили.

Другие разъяснения Минфина про налог на сверхприбыль смотрите в нашем обзоре за октябрь.