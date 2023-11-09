Отменили один из отчетов по воинскому учету, но осталось еще девять
Компаниям больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Осталось всего девять отчетов.
Организации больше не обязаны предоставлять в военкоматы до 1 ноября сведения о сотрудниках мужского пола 15 и 16-летнего возраста, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году (приложения 6 и 7 к Положению № 719). Осталось всего девять отчетов, которые ждут в военкоматах. Напомним, какие именно.
Какие отчеты сдавать в военкомат и в какие сроки?
Название отчетной формы
Сроки сдачи
Примечание
Форма 18. Карточка учета компаний
При постановке на учет, далее — ежегодно до 31 декабря
План работ по воинскому учету и бронированию
До 31 декабря предшествующего года
Компании могут дополнять или сокращать форму в части бронирования, в том числе по рекомендациям
Сведения при приеме на работу/увольнении
В течение 5 дней с даты издания приказа
Представляются на всех граждан, состоящих на ВУ или обязанных состоять на ВУ
Сведения об изменении учетных данных работника
В течение 5 дней с даты получения информации об изменениях
П. 29 МР от 11.07.2017.
Сверка сведений
Не реже одного раза в год
Карточки № 10.
Для сверки данных составляется список работников, состоящих на ВУ.
Сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в след. году
По требованию, до 1 ноября
В список в первую очередь включают работников, которым в следующем году исполнится 17 лет
приложение 6 к Положению № 719
приложение 7 к Положению № 719
❌Списки работников 15- и 16-летнего возраста
❌До 15 сентября при запросе военкомата
❌Приложение 11 к МР от 11.07.2017.
Дата направления уточняется в местном военкомате
Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете
В течение 3 рабочих дней — при выявлении не состоящих на ВУ граждан; двух недель — по запросу военкомата
П. 29 МР от 11.07.2017.
Форма 6. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе
Ежегодно, до 31 декабря
Унифицированная форма не утверждена.
Форма 19. Сведения об обеспеченности ресурсами
До 31 декабря на период мобилизации или военного времени
Сдается организациями, которые осуществляют бронирование. Бланк можно получить в местном военкомате.
Важно! Все экземпляры отчетов подписываются руководителем и скрепляются печатью компании.
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