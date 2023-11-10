Иностранцы из СНГ смогут получить статус самозанятых

Жители СНГ должны иметь право получить статус самозанятого в России так же, как и иностранцы из стран ЕАЭС.

«Опора России» предложила расширить режим самозанятых на жителей СНГ, которые работают на территории РФ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу «Опоры России» Александра Калинина.

Сейчас применять налог на профессиональный доход могут иностранцы из стран ЕАЭС.

У нас в режиме самозанятых могут регистрироваться граждане ЕАЭС, но граждане СНГ не могут это делать — это тоже вопрос, который стоит обсудить: почему гражданин Киргизии работая в России может быть самозанятым, а гражданин Узбекистана — не может, — сказал Калинин.

В мае 2023 года глава «Опоры России» выступал с предложение расширить перечень видов предпринимательской деятельности, который позволяет применять налоговый режим для самозанятых.

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