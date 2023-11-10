Минтруд готовит для сотрудников с инвалидностью дополнительные дни отпуска

Минтруд подготовил поправки в Трудовой кодекс, по которым работодатели должны предоставлять сотрудникам с инвалидностью отпуск продолжительностью не меньше 30 дней. Об этом пишет «RG.RU».
Сейчас право на длинный отпуск людям с инвалидностью дает федеральный закон «О защите инвалидов в Российской Федерации». При этом на практике работодатели больше опираются на Трудовой кодекс, а не на смежное законодательство, поэтому эту норму закрепят в ТК.
Отпуск людям с инвалидностью предоставляется в соответствии с графиком отпусков, и на этот период сохраняется место работы (должность) инвалида, а также его средний заработок. Порядок оформления отпуска, такой же, как и для других работников, — сказали в Минтруде.
Также на общественное обсуждение вынесли проект постановления правительства с субсидиями за трудоустройство людей с инвалидностью.
Помощь от государства составит 4,5 МРОТ для компаний, которые примут на работу сотрудников с инвалидностью сверх квоты.
На выплаты в размере 6 МРОТ смогут рассчитывать предприятия и ИП, где учредителем является инвалид, а также общественные организации инвалидов.
Комментарии1
Королевская
Мы давно инвалидам 30 дней предоставляем. А что, не надо было?