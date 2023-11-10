Не пропустите сроки снятия с воинского учета по возрасту

Работодателям необходимо своевременно вносить изменения в карточки военнообязанных сотрудников, которые были сняты с воинского учета. Так компании не придется платить штрафы.

У военнообязанных есть несколько причин для снятия с воинского учета, которые указаны в законе «О воинской обязанности» от 28.03.1998 № 53-ФЗ. К ним относятся:

смена адреса проживания (пребывания) на срок от 3 месяцев;

выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев;

достижение установленного законодательством предельного возраста.

Предельный возраст для снятия с воинского учета определяется в соответствии с воинским званием сотрудника.

Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически.

«Отметка об освобождении от воинской обязанности» ставится в военкомате при личном визите. После чего сотрудник должен предоставить военный билет с такой отметкой в свою компанию.

В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, нужно заполнить реквизит «Отметка о снятии с воинского учета».

Работодатель обязан своевременно вносить сведения в личные карточки военнообязанных сотрудников. Иначе ему грозит административная ответственность.