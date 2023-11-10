Не пропустите сроки снятия с воинского учета по возрасту

У военнообязанных есть несколько причин для снятия с воинского учета, которые указаны в законе «О воинской обязанности» от 28.03.1998 № 53-ФЗ. К ним относятся:
смена адреса проживания (пребывания) на срок от 3 месяцев;
выезд за пределы РФ на период от 6 месяцев;
достижение установленного законодательством предельного возраста.
Предельный возраст для снятия с воинского учета определяется в соответствии с воинским званием сотрудника.
Снятие с учета лица, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически.
«Отметка об освобождении от воинской обязанности» ставится в военкомате при личном визите. После чего сотрудник должен предоставить военный билет с такой отметкой в свою компанию.
В карточках тех, кто снят с воинского учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе или признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья, нужно заполнить реквизит «Отметка о снятии с воинского учета».
Работодатель обязан своевременно вносить сведения в личные карточки военнообязанных сотрудников. Иначе ему грозит административная ответственность.
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