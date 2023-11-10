Мошенники придумали, как по-новому украсть деньги у пользователей сайтов с объявлениями

Площадки с частными объявлениями перестали показывать контактные номера авторов, но злоумышленники продолжают звонить пользователям через приложение и выманивать банковские данные.

Пользователи, которые размещают объявления на сайтах, находятся под пристальным вниманием мошенников. Под предлогом предоплаты они пытаются получить доступ к банковским картам и данные для входа в личные кабинеты. Об этом пишут «Известия».

Сервисы с частными объявлениями, такие как «Авито», блокируют мошенников и не дают доступ к личным контактам пользователей. Однако с автором можно связаться через само приложение, что активно начали делать злоумышленники.

Они представляются покупателями и соглашаются перевести предоплату за товар, но для этого просят номер банковской карты и под предлогом «подтверждения перевода» заставляют пользователей назвать номер из смс-сообщения. Этот код дает мошенникам доступ к личному кабинету банка.

Как правило злоумышленники особо не интересуются товаром: не расспрашивают про него, не просят прислать дополнительные фото и не торгуются. Это один из «красных флагов», который должен сразу насторожить, — сказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

Бдительность пользователей может усыпить тот факт, что мошенник звонит из знакомого приложения.

Специалисты по информационной безопасности напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать личные данные и передавать банковскую информацию незнакомым людям.

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