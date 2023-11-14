Как посчитать компенсацию отпуска при увольнении в 2024 году

Отметим, что индексация зарплаты – это обязанность работодателя. Как правило, зарплату повышают с 1 января. Но можно предусмотреть и другие сроки повышения.
А если речь идет о зарплате, равной МРОТ, то ее повышение обязательно именно с 1 января, потому что новый МРОТ устанавливается с начала нового года.
Согласно п. 16 положения, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922, при повышении зарплаты средний заработок для расчета отпускных и компенсации должен повышаться.
Если с 01.01.2024 зарплата повысилась, то средний заработок надо увеличивать на коэффициент этой индексации.
Образцы документов можно найти здесь.
Пример для зарплаты, равной МРОТ
Сотрудник увольняется 05.02.2024. Ему надо компенсировать 28 дней отпуска.
Расчетный период – с 01.01.2023 по 31.12.2023
Средний заработок в расчетном период – 16 242 х 12 = 194 904.
Средний заработок с учетом индексации 19 242 / 16 242 х 194 904 = 230 904.
СДЗ = 230 904 / (12 х 29,3) = 656,72.
КНО = 656,72 х 28 = 18 388,16.
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