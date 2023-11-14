Роструд: условие об испытательном сроке надо прописывать в трудовом договоре

Специалисты Роструда в своем телеграм-канале рассказали, о действиях работодателя при установлении работнику испытательного срока.

Роструд напомнил, что существуют категорииработников, которым нельзя устанавливать испытание при приеме на работу (ст. 70 ТК). Например:

беременным и женщинам с детьми в возрасте до 1,5 лет;

несовершеннолетним;

работникам, с которыми трудовой договор заключаете на срок до 2 месяцев.

Срок испытания может быть установлен по соглашению с работником. Главное — он не должен превышать максимальный срок, установленный в ТК для соответствующей категории работников, а вот меньше быть может. Продлять испытательный срок нельзя.

Условие об испытании должно быть включено в трудовой договор либо предусмотрено отдельным соглашением.Работодатель вправе установить условие об испытании только перед фактическим допуском работника к работе при его на то согласии.