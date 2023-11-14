Медосмотры

Бухгалтера без справки от гинеколога отстранили от работы

Если сотрудник не прошел в полном объеме обязательный медосмотр, его отстраняют от работы. Бухгалтер посчитала, что осмотр гинеколога не направлен на выявление противопоказаний к ее работе и отказалась идти к этому врачу. В итоге ее отстранили от работы.
198

Все суды сотрудница проиграла. Дело дошло до Конституционного суда.

Главбух вуза оспаривала норму статьи 76 ТК. По ее мнению, она противоречит Конституции, потому что предоставляет работодателю право отстранять от работы без сохранения зарплаты женщину, отказавшуюся от осмотра гинекологом, не выявляющим противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором.

Однако суд указал, что истинная причина недовольства сотрудницы – не статья 76 ТК, а объем периодического медосмотра для сотрудников в сфере образования. Он определен подзаконными актами, в частности – приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Проверка этого подзаконного акт не входит в компетенцию КС.

Поэтому бухгалтеру отказали (Определение КС от 28.09.2023 № 2538-О/2023). Отстранение от работы из-за отказа посетить гинеколога оспорить не удалось.

Комментарии

2
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 37 минут назад

    Ирина

    Отстранение от работы из-за отказа пометить гинеколога оспорить не удалось.

    Фига себе, а чем она его ПОМЕТИТЬ должна была?

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    8 минут назад

    Светлана Вейс

    У меня знакомая так прошла гинеколога на медосмотре от работодателя на раннем сроке беременности. Они написали в заключении данный факт. Узнал весь коллектив. Ее возмущению не было предела! 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Трудовые проверки

Когда работодателя заподозрят в нарушении ТК: новые критерии

Резкое снижение страховых взносов без особых кадровых изменений – это будет подозрительный признак. Работодатель с такими вводными, возможно, нарушает ТК.

16
Логотип Lexintel
Lexintel
Аутстаффинг

В каких случаях аутстаффинг особенно выгоден бизнесу

Аутстаффинг позволяет использовать услуги работников, формально нанятых другой компанией. Он помогает оптимизировать расходы и повысить эффективность работы. Разберемся, в каких случаях аутстаффинг действительно необходим бизнесу и на что обращать внимание при выборе аутстаффинговой компании.

В каких случаях аутстаффинг особенно выгоден бизнесу
1
207

Календарь вебинаров

27
Лучшие спикеры, новый каждый день
Медосмотры

Бухгалтера без справки от гинеколога отстранили от работы

Если сотрудник не прошел в полном объеме обязательный медосмотр, его отстраняют от работы. Бухгалтер посчитала, что осмотр гинеколога не направлен на выявление противопоказаний к ее работе и отказалась идти к этому врачу. В итоге ее отстранили от работы.

2
198
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Что ни месяц, то россыпь свежих бондов от лизинговых компаний. Ну а что, кто ещё просто перекладывает высокие ставки на своих клиентов? Естественно, финансовые организации. Вроде бы совсем недавно вышел предыдущий выпуск облигаций Интерлизинга, и вот теперь ещё один, даже лучше прошлого. Лучше, потому что купон выше.

9
Отчетность в СФР

Обновили форму отчета для работодателей СЗВ-ДСО

Сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии застрахованного лица (форма СЗВ-ДСО) надо будет сдавать на новом бланке.

71

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Сергей Шаповалов
Сергей Шаповалов
НК РФ

Не только Минфин. Роснедра толкуют НК РФ

В России полномочиями по разъяснению НК РФ наделен Минфин России. Но я периодически наблюдаю, что и Роснедра любят обращаться к НК РФ, особенно к главе 26 НК РФ. К сожалению, у них отсутствует не только компетнция так делать, но и компетентность делать это правильно.

Не только Минфин. Роснедра толкуют НК РФ
8
Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
12,3 тыс.

Курсы повышения
квалификации

21 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какими качествами должен обладать главный бухгалтер для успешной работы?

Добрый день! Не вопрос - просто мысли в слух. Знаете, чтобы быть бухгалтером, а особенно главным - недостаточно много знать.

5
220
Логотип rpdenisov
rpdenisov

Принципы крутого бухгалтера. Ставим себе цели!

Достижение результатов (деньги, свобода, удовольствие) начинается с постановки целей. Но парадокс: мы любим мыслить глобально и не хотим погружаться в рутину.

92
Поиск работы бухгалтеров

Нужен опытный бухгалтер? Его резюме уже есть на «Клерке»!

Каждый день на сайте и в Телеграм-канале Бухантер соискатели размещают свои резюме. Чтобы вы не упустили идеального кандидата, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившегося резюме, изучайте опыт работы и приглашайте на интервью!

181
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

216

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип rpdenisov
rpdenisov
Бухгалтеры

Идеальный рабочий день бухгалтера! 9 шагов

День прошел — и ладно. Сил нет, но зато скоро выходные. Такая схема не устраивает тех, кто хочет от жизни бОльшего. Чтобы не было мучительно больно за еще один бесцельно прожитый день/месяц/ год, есть ряд простых правил.

Идеальный рабочий день бухгалтера! 9 шагов
3
110
НДФЛ

Через пять лет можно выйти из ООО без НДФЛ

При выходе участника ООО из общества ему выплачивают действительную стоимость доли. Если человек владел ей более 5 лет, НДФЛ не будет.

2
1,1 тыс.

Разборы законов

1 036
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Миграционный учет

Можно не уведомлять МВД о приеме на работу белоруса. Но лучше уведомить

Граждане Белоруссии принимаются на работу в упрощенном порядке, потому что эта страна входит в ЕАЭС. Сотруднику не нужен патент, работодателю не надо оформлять приглашение на въезд. Правила приема на работу белорусов – такие же, как для россиян.

668
Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль платят компании с прибылью более 1 млрд рублей

Для базы по налогу на сверхприбыль имеет значение база по налогу на прибыль за 2018 – 2019, 2021 – 2022 годы.

398
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Поздняя осень — время перемен. Чем мы можем себе помочь, если решили встать на путь обновлений?

Какие перемены??? Везде серость и тоска... А ведь осень может быть тем самым стимулом, чтобы увидеть в себе ресурсы для начинаний, которые мы не замечаем, когда все цветет.

Поздняя осень — время перемен. Чем мы можем себе помочь, если решили встать на путь обновлений?
2
169
Отчетность в СФР

Будет новый список бюджетников для формы ЕФС-1

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 с данными о зарплате ежемесячно сдают бюджетные организации определенных сфер деятельности (по перечню кодов ОКВЭД). Этот перечень изменят.

294
Акцизы

Налоговики и ФСБ раскрыли схемы по нелегальному обороту алкоголя

Оптовые компании закупали без уплаты акцизов спирт для производства лекарств и парфюмерии, а остатки перепродавали на теневом рынке алкоголя через «технические» организации.

343
Трудовые отношения

Роструд: условие об испытательном сроке надо прописывать в трудовом договоре

Специалисты Роструда в своем телеграм-канале рассказали, о действиях работодателя при установлении работнику испытательного срока.

230
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Рубль вяло укрепляется, туземун крипты, приятные дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Рубль укрепляется пятую неделю подряд, но ниже 92 пока не может — сильное сопротивление. СПб Биржа никак не открывает торги. Крипта растёт на позитивных новостях, ГПН объявил неожиданно высокие дивиденды, появились новые облигации.

83