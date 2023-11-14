Бухгалтера без справки от гинеколога отстранили от работы

Все суды сотрудница проиграла. Дело дошло до Конституционного суда.
Главбух вуза оспаривала норму статьи 76 ТК. По ее мнению, она противоречит Конституции, потому что предоставляет работодателю право отстранять от работы без сохранения зарплаты женщину, отказавшуюся от осмотра гинекологом, не выявляющим противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором.
Однако суд указал, что истинная причина недовольства сотрудницы – не статья 76 ТК, а объем периодического медосмотра для сотрудников в сфере образования. Он определен подзаконными актами, в частности – приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.
Проверка этого подзаконного акт не входит в компетенцию КС.
Поэтому бухгалтеру отказали (Определение КС от 28.09.2023 № 2538-О/2023). Отстранение от работы из-за отказа посетить гинеколога оспорить не удалось.
Комментарии2
Ирина
Фига себе, а чем она его ПОМЕТИТЬ должна была?
Светлана Вейс
У меня знакомая так прошла гинеколога на медосмотре от работодателя на раннем сроке беременности. Они написали в заключении данный факт. Узнал весь коллектив. Ее возмущению не было предела!