Бухгалтера без справки от гинеколога отстранили от работы

Если сотрудник не прошел в полном объеме обязательный медосмотр, его отстраняют от работы. Бухгалтер посчитала, что осмотр гинеколога не направлен на выявление противопоказаний к ее работе и отказалась идти к этому врачу. В итоге ее отстранили от работы.

Все суды сотрудница проиграла. Дело дошло до Конституционного суда.

Главбух вуза оспаривала норму статьи 76 ТК. По ее мнению, она противоречит Конституции, потому что предоставляет работодателю право отстранять от работы без сохранения зарплаты женщину, отказавшуюся от осмотра гинекологом, не выявляющим противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором.

Однако суд указал, что истинная причина недовольства сотрудницы – не статья 76 ТК, а объем периодического медосмотра для сотрудников в сфере образования. Он определен подзаконными актами, в частности – приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

Проверка этого подзаконного акт не входит в компетенцию КС.

Поэтому бухгалтеру отказали (Определение КС от 28.09.2023 № 2538-О/2023). Отстранение от работы из-за отказа посетить гинеколога оспорить не удалось.