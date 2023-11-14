Центробанк установил правила дистанционных продаж финансовых продуктов

Регулятор принял правила, которые будут лучше защищать права потребителей при оформлении онлайн-договоров с банками на сайтах и в мобильных приложениях.

Банк России разработал рекомендации по взаимодействию финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов, кредитов и займов. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Для того чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения, — говорится в сообщении.

Регулятор устанавливает дополнительный запрет на любые отметки (галочки, передвижные переключатели), которыми выражается согласие потребителя или делается выбор.

Также кредитор не должен предлагать подписать клиентам документы с заранее заполненной суммой кредита, сроком и информацией о доходе заемщика. Эти параметры пользователь должен установить самостоятельно.

Финансовые организации должны использовать простые и понятные формулировки при оформлении кредита. Информация не должна вводить человека в заблуждение.

Клиент должен ознакомиться со всеми документами, он не сможет подписать договор до тех пор, пока не просмотрит документ до конца.

Банкам нельзя пользоваться приемами, которые подталкивают заемщика подписать документы, «установить запрет на использование графических, визуальных, психологических и тому подобных приемов при оформлении кредита онлайн, влияющих на решение потребителя».

Потребитель имеет право выбрать своего страховщика, а также отказаться от предоставления дополнительных услуг по рекомендации банка.

Кредитные организации будут указывать, что размер процентной ставки зависит от согласия и выполнения заемщиком определенных условий.