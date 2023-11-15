Малый и средний бизнес из новых регионов заключил госконтракты на 15 млрд рублей

Предприниматели из ЛНР стали лидерами по объему заключенных госконтрактов, они получили 7,81 млрд рублей.

За 10 месяцев 2023 года МСП-поставщики из новых регионов заключили больше 4,4 тыс. договоров по 223-ФЗ на общую сумму свыше 15 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

За это время поставщиками стали более 1 000 малых и средних предприятий Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, заказчиками выступили 546 компаний, — сказано в сообщении.

Лидером по объему заключенных госконтрактов стал малый и средний бизнес из ЛНР, общая сумма договоров достигла 7,81 млрд рублей.

На втором месте — предприниматели ДНР, которые получили 4,92 млрд рублей.

В Херсонской области МСП заключили тендеры на 2,33 млрд рублей, а в Запорожской области — на 0,05 млрд рублей.

Чаще всего у малого и среднего бизнеса из новых регионов закупают транспортные средства и оборудование, услуги сухопутного и трубопроводного транспорта, уголь и работы в сфере гражданского строительства.

В течение года госкомпании должны заключать с предприятиями малого и среднего бизнеса не меньше 25% контрактов от общего объема закупок.