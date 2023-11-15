38% россиян уверены, что привлекательная внешность помогает продвинуться по карьерной лестнице

Привлекательных людей считают дружелюбными и открытыми, они чаще завоевывают доверие, успешнее проходят собеседования и быстрее получают повышение.

Большинство сотрудников и соискателей (85%) считают, что у работодателей есть стереотипы, связанные с внешностью их сотрудников. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

35% участников опроса признались, что лично сталкивались с такими стереотипами начальства, тогда как 40% никогда не замечали особенного отношения.

О том, что привлекательные люди быстрее продвигаются по карьерной лестнице, думают 38% россиян. В этом уверены 65% мужчин и 35% женщин. Только 9% убеждены, что внешность никак не влияет на успехи в работе.

Хорошие внешние данные важны для сотрудников в сфере красоты и здоровья (80%), в торговле и продажах (68%), в области услуг (64%) и бизнеса (56%).

66% респондентов считают, что привлекательная внешность помогает успешнее проходить собеседования. Каждый второй (48%) считает таких людей дружелюбными и открытыми, им больше доверяют.