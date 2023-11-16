👆 При заполнении декларации по налогу на прибыль сверьте раздел 1 и лист 02. Ошибка бухгалтера чревата проблемами

При составлении налоговых деклараций в этом году лучше придерживаться правила «семь раз отмерь, один раз отрежь». Если раньше ошибку можно было быстро исправить уточненкой, то теперь исправить тоже можно, но не быстро.

Если налог в уточненной декларации меньше, чем в первичной, то компании сначала придется заплатить неправильный большой налог и только потом после окончания камеральной проверки вернуть переплату с ЕНС.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» неправильно заполнила декларацию по налогу на прибыль. В листе 02 был правильный аванс, а в подразделе 1.1 бухгалтер указала сумму в 10 раз больше.

Коллеги подтверждают, что такой «косяк» вполне возможен, потому что в программу не забита взаимоувязка этих двух разделов декларации. Такие отчеты легко уходят по ТКС, их без проблем принимают в ИФНС.

Когда ошибка вскрылась, компания сдала уточненку. Но неправильное начисление не сторнировали. Сторно проведут только после камеральной проверки. Такая норма заложена в статье 11.3 НК.

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

Ранее мы рассказывали об аналогичном случае с другим бухгалтером. Она не сделала перезаполнение подраздела 1.1 в 1С и там отразились неверные данные (вместо авансов к уменьшению были авансы к начислению).

А у вас были такие курьезы с неправильным подразделом 1.1?

Кстати, утвердили новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль. Там есть сверка раздела 1 и листа 02.