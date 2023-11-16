👆 При заполнении декларации по налогу на прибыль сверьте раздел 1 и лист 02. Ошибка бухгалтера чревата проблемами

Если налог в уточненной декларации меньше, чем в первичной, то компании сначала придется заплатить неправильный большой налог и только потом после окончания камеральной проверки вернуть переплату с ЕНС.
Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» неправильно заполнила декларацию по налогу на прибыль. В листе 02 был правильный аванс, а в подразделе 1.1 бухгалтер указала сумму в 10 раз больше.
Коллеги подтверждают, что такой «косяк» вполне возможен, потому что в программу не забита взаимоувязка этих двух разделов декларации. Такие отчеты легко уходят по ТКС, их без проблем принимают в ИФНС.
Когда ошибка вскрылась, компания сдала уточненку. Но неправильное начисление не сторнировали. Сторно проведут только после камеральной проверки. Такая норма заложена в статье 11.3 НК.
Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.
Ранее мы рассказывали об аналогичном случае с другим бухгалтером. Она не сделала перезаполнение подраздела 1.1 в 1С и там отразились неверные данные (вместо авансов к уменьшению были авансы к начислению).
А у вас были такие курьезы с неправильным подразделом 1.1?
Кстати, утвердили новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль. Там есть сверка раздела 1 и листа 02.
Как правильно заполнять декларацию по налогу на прибыль
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Комментарии2
Александр ОсадскийФинансовый директор
Давайте писать правильно, сначало бухгалтера заполняют автоматикой отчет, потом внутри копаются, ручками делают КАК НАДО )))) а потом забывают про то, что 1с не очень умело не вставила взаимоувязку разделов и в итоге, особенно в отчетный период, когда отчетов куча, сдается отчет не 100к налога а 7 млн. налога ))) Знаем, проходили )
так при любом раскладе авансы руками надо ставить. 1С не умеет их считать. А потом не нажмешь на перезаполнение раздела 1 - и сюрприз