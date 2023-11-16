Декларация по налогу на прибыль

👆 При заполнении декларации по налогу на прибыль сверьте раздел 1 и лист 02. Ошибка бухгалтера чревата проблемами

При составлении налоговых деклараций в этом году лучше придерживаться правила «семь раз отмерь, один раз отрежь». Если раньше ошибку можно было быстро исправить уточненкой, то теперь исправить тоже можно, но не быстро.
119

Если налог в уточненной декларации меньше, чем в первичной, то компании сначала придется заплатить неправильный большой налог и только потом после окончания камеральной проверки вернуть переплату с ЕНС.

Подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера» неправильно заполнила декларацию по налогу на прибыль. В листе 02 был правильный аванс, а в подразделе 1.1 бухгалтер указала сумму в 10 раз больше.

Коллеги подтверждают, что такой «косяк» вполне возможен, потому что в программу не забита взаимоувязка этих двух разделов декларации. Такие отчеты легко уходят по ТКС, их без проблем принимают в ИФНС.

Когда ошибка вскрылась, компания сдала уточненку. Но неправильное начисление не сторнировали. Сторно проведут только после камеральной проверки. Такая норма заложена в статье 11.3 НК.

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

Ранее мы рассказывали об аналогичном случае с другим бухгалтером. Она не сделала перезаполнение подраздела 1.1 в 1С и там отразились неверные данные (вместо авансов к уменьшению были авансы к начислению).

А у вас были такие курьезы с неправильным подразделом 1.1?

Кстати, утвердили новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль. Там есть сверка раздела 1 и листа 02.

Как правильно заполнять декларацию по налогу на прибыль

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Комментарии

2
  • Логотип Arteos
    Arteos 1 час назад

    Александр ОсадскийФинансовый директор

    Давайте писать правильно, сначало бухгалтера заполняют автоматикой отчет, потом внутри копаются, ручками делают КАК НАДО )))) а потом забывают про то, что 1с не очень умело не вставила взаимоувязку разделов и в итоге, особенно в отчетный период, когда отчетов куча, сдается отчет не 100к налога а 7 млн. налога ))) Знаем, проходили )

    • Логотип бух2007
      бух2007
      24 минуты назад

      сначало бухгалтера заполняют автоматикой отчет, потом внутри копаются, ручками делают КАК НАДО ))))

      так при любом раскладе авансы руками надо ставить. 1С не умеет их считать. А потом не нажмешь на перезаполнение раздела 1 - и сюрприз

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👆 При заполнении декларации по налогу на прибыль сверьте раздел 1 и лист 02. Ошибка бухгалтера чревата проблемами

При составлении налоговых деклараций в этом году лучше придерживаться правила «семь раз отмерь, один раз отрежь». Если раньше ошибку можно было быстро исправить уточненкой, то теперь исправить тоже можно, но не быстро.

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