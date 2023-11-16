Минтруд начнет проверять больше компаний за нарушение прав работников

Трудовая инспекция будет относить к высокой категории риска компании, которые платят зарплату ниже МРОТ и более чем на 50% сокращают отчисления в Соцфонд.

Список индикаторов для трудовых проверок пополнится двумя позициями. Если компании будут платить зарплату ниже МРОТ и сокращать отчисления в Социальный фонд более чем наполовину при отсутствии кадровых изменений, то Минтруд начнет проверять такие организации. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомственного акта.

Надзорные органы будут еще внимательнее смотреть на финансовую сторону предприятия: на зарплаты, взносы и отчисления.

Управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина считает, что расширение списка индикаторов риска выглядит как сигнал о возможном возвращении плановых трудовых проверок. Они были отменены до 2030 года.

Вполне возможно, в ближайшие месяцы индикаторы будут добавлять еще, и в конце концов власти просто примут решение о возобновлении плановых проверок. Компаниям, которые пока подпадают под мораторий, время задуматься и проверить, все ли у них в порядке, — сказала Елена Кожемякина.

Перечень с индикаторами для проверок был утвержден Минтрудом в 2021 году, в марте 2023 года в нем появились новые пункты.

В частности, компанию могут проверять, если работодатель с 50 сотрудниками подал в суд заявление о банкротстве и если по организации нет данных в информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда.