Кому могут прислать повестку

Если вы в возрасте от 18 до 27 лет, не служили в армии и не имеете отсрочки от призыва, вам могут прислать повестку для призыва на срочную военную службу. Всего призывных компании две. Весенняя — в 2023 году была с 1 апреля по 15 июля и осенняя — с 1 октября по 31 декабря.

Если вы не подлежите призыву на срочную службу, но являетесь военнообязанным, вас тоже могут вызвать в военкомат, чтобы уточнить данные для ВУ. Получить такую повестку могут и мужчины, и женщины.

За неявку по повестке предусмотрена административная ответственность —от 10 000 до 30 000 ₽ (ст. 21.5 КоАП). Штрафы за уклонение от медицинского освидетельствования или медкомиссии — от 15 000 до 25 000 ₽( ст. 21.6 КоАП). Актуальные штрафы по воинскому учету для работодателей можно посмотреть здесь.