Сотрудникам предлагают дать дополнительный отпуск при рождении внуков

В Трудовой кодекс могут внести поправку, которая разрешит бабушкам и дедушкам уходить в пятидневный отпуск после рождения внуков.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила внести в Трудовой кодекс поправку, по которой сотрудники смогут уйти на пять дней в дополнительный отпуск, если у них родились внуки. Об этом пишет «RT».

Сейчас трудовое законодательство при определенных обстоятельствах разрешает брать отпуск до пяти календарных дней по письменному заявлению сотрудника. Например, можно получить дополнительные дни по случаю рождения ребенка.

Яна Лантратова добавила, что старшие родственники помогают ухаживать и воспитывать детей, поэтому отпуск бабушек и дедушек будет важен для молодых родителей.

Депутат отправила письмо с предложениями главе Минтруда Антону Котякову.