За последний год спрос на бухгалтеров вырос почти на 70%

Работодатели стали на 69% чаще искать бухгалтеров, а обороты компаний, которые оказывают бухгалтерские услуги, за год выросли на 17%.

На рынке труда за спрос на специалистов из сферы бухгалтерии вырос на 69% за год. Об этом сказано в исследовании «Точка» и «Авито Работа». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В ноябре число бухгалтерских вакансий увеличилось на 69% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Растут и зарплаты специалистов по финансам и учету. В 2021 году работодатели в среднем платили 35 659 рублей, в 2022 году — 39 271 рублей, а в 2023 году среднее предложение достигло 45 541 рубля.

В Московской области главному бухгалтеру строительной фирмы готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц. В Новосибирске бухгалтеру по учету заработной платы предлагают оклад до 130 тыс. рублей.

Все больше компаний начинают специализироваться на предоставлении бухгалтерского аутсорсинга.

Впервые за последние пять лет количество регистраций компаний в этой сфере превысило количество ликвидаций: разрыв между этими показателями в 2023 году составил 35%.

На рынке действительно растет востребованность компаний, которые предоставляют бухуслуги. Мы это связываем с тем, что в целом увеличилось количество действующих ИП, у которых в штате нет собственного бухгалтера и поэтому они передают эти задачи специалистам других компаний, — сказал лидер направления «Продукты для бухгалтерских компаний» в «Точке» Дмитрий Почивалин.

Обороты компаний, которые предоставляют бухгалтерские услуги, в 2023 году выросли на 17% по сравнению с результатами прошлого года и достигли в среднем 185 тыс. рублей в месяц.

В 2022 году этот показатель был 158 тыс. рублей, а в 2021 году — 135 тыс. рублей.