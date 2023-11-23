17% предпринимателей проверяли из-за сотрудничества с самозанятыми

Несмотря на проверки, доначисления и переквалификацию отношений в трудовые, половина малого и среднего бизнеса пользуется услугами самозанятых и будет продолжать это делать.

74,5% предпринимателей, которые работают с самозанятыми, ищут исполнителей с помощью родственников, знакомых и коллег. Об этом сказано в исследовании «Опоры России».

В 2023 году 17% предпринимателей столкнулись с проверками ФНС, которые закончились доначислениями и переквалификаций отношений с самозанятыми в трудовые.

Однако половина представителей малого и среднего бизнеса продолжают работают с самозанятыми и собираются делать это чаще.

Каждый третий предприниматель из сферы технологий, туризма и ЖКХ регулярно обращается к самозанятым. В области консалтинга, транспортных перевозок и общественного питания к таким услугам прибегает каждый четвертый.

В 50% случаев самозанятые занимаются временными проектами или выполняют отдельные задачи на аутсорсинге.

От сотрудничества с самозанятыми 80% отказываются потому, что в этом нет необходимости.

Только 9,5% боятся проверок госорганов. 2,3% бизнесменов признались, что законодательные ограничения не позволяют им заключать договоры ГПХ, а 1,8% заявили об отсутствии у самозанятых нужной квалификации.

Не бойтесь заключать гражданско-правовые договоры с физлицами, узнайте больше о том, как по форме ЕФС-1 заполнить и сдать сведения о договоре ГПХ.