Компаниям вернут налоговые льготы по международным договорам

Совет Федерации одобрил закон о восстановлении для бизнеса налоговых льгот, которые действовали до приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Будут восстановлены налоговые льготы, которые раньше действовали для российских компаний при платежах за рубеж. В том числе:
выплаты процентов иностранным банкам и экспортно-кредитным агентствам;
оплата покупки морских судов;
роялти за права на трансляции международных спортивных событий;
выплаты за право пользования международным развлекательным и спортивным контентом;
лизинговые платежи на самолеты, включая вспомогательные силовые установки и авиационные двигатели;
лицензионные платежи по действующим договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и другими нематериальными активами, у которых нет аналогов на российском рынке.
Компании смогут применять льготы по договорам, которые были подписаны с иностранными организациями до 5 марта 2022 года.
Также в законе сказано, что обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ из стран ЕАЭС будет возложена на организации-посредники.
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