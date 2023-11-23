Компаниям вернут налоговые льготы по международным договорам

Компаниям разрешат применять налоговые льготы, которые раньше были в соглашении об избежании двойного налогообложения.

Совет Федерации одобрил закон о восстановлении для бизнеса налоговых льгот, которые действовали до приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Будут восстановлены налоговые льготы, которые раньше действовали для российских компаний при платежах за рубеж. В том числе:

выплаты процентов иностранным банкам и экспортно-кредитным агентствам;

оплата покупки морских судов;

роялти за права на трансляции международных спортивных событий;

выплаты за право пользования международным развлекательным и спортивным контентом;

лизинговые платежи на самолеты, включая вспомогательные силовые установки и авиационные двигатели;

лицензионные платежи по действующим договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и другими нематериальными активами, у которых нет аналогов на российском рынке.

Компании смогут применять льготы по договорам, которые были подписаны с иностранными организациями до 5 марта 2022 года.

Также в законе сказано, что обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ из стран ЕАЭС будет возложена на организации-посредники.

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