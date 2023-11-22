За ввоз иномарок из стран ЕЭАС надо будет платить НДС

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с поправками в НК.
При ввозе товаров на территорию РФ из стран ЕАЭС по агентским договорам (поручения, комиссии) обязанность по исчислению и уплате НДС будет возлагаться на организацию или ИП – агента.
Это касается и агентов-упрощенцев. Им придется платить НДС без права на вычет.
Новые поправки должны заработать с 2025 года.
Поясним, часто автомобили ввозят из Кыргызстана по заказам частных лиц, потому что это выгодно. Сейчас агенты по таким сделкам не платят НДС, но с 2025 года будут платить.
Когда платить НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС
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