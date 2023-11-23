Проживание в гостиницах подорожало на 8-14%

Стоимость проживания в премиальных отелях выросла на 14%, а в бюджетных на 8-11%.

С начала 2023 года стоимость проживания в двух- и трехзвездочных отелях выросла на 8-11%. В то же время номер в гостиницах с четырьмя и пятью звездами подорожал на 14%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании в Владимиром Путиным.

Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. По данным Росстата, с начала года на конец октября цены в сегменте две-три звезды выросли на 8-11%, в премиальных отелях категорий четыре-пять звезд — чуть менее чем на 14%, — сказал Решетников.

Отправляете сотрудников в деловые поездки и командировки, узнайте больше о том, что нужно бухгалтера для учета расходов.