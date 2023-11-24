Повышенные суточные для командировок в Херсонскую область освобождены от НДФЛ

Суточные в командировке не облагаются НДФЛ в пределах лимита. Для командировок в новые регионы этот лимит – повышенный.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2023 № 03-04-06/93699.

Лимиты для суточных такие: по России (кроме новых регионов)– 700 руб. в день;

за границу – 2 500 руб. в день;

в новые регионы – 8 480 руб. в день.

Как оплачивать командировки в новые регионы, мы разбирали тут.

Размер суточных для командировок в новые регионы, в том числе, в Херсонскую область, утвержден постановлением Правительства от 28.10.2022 № 1915.

Таким образом, при командировке в Херсонскую область суточные в размере 8 480 руб. в день – необлагаемые по НДФЛ.