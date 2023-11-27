❗ IT-компаниям утвердят форму справки для аккредитации

Одно из условий получения аккредитация – соответствие по уровню профильных доходов. Эти данные IT-компании самостоятельно передают в Минцифры в виде справки. Будет утвержденная форма этой справки.

Уведомление о разработке проекта опубликовано на федеральном портале. Самой формы справки там пока нет.

Новая справка будет применяться с марта 2024 года.

Положение о госаккредитации IT-компаний утверждено постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729.

Кстати, скоро Минцифры обновит регламент оказания этой услуги. Подавать заявление компании будут на новом бланке. Теперь там надо указывать дату рождения директора компании.

Необходимые данные Минцифры запрашивает из ФНС, МВД. Но есть данные, которые компания должна представить сама:

доходы от IT-деятельности;

выписка из реестра стартапов (региональных).

Для указания этих доходов и утвердят форму справки.

Комментарий главного редактора «Клерка» Для права на аккредитацию доля профильных доходов из перечня должна составлять не менее 30% от всех доходов компании. Перечни профильных доходов IT-компаний для аккредитации и налоговых льгот – разные. Перечень для аккредитации смотрите в приказе Минцифры от 11.05.2023 № 449. Перечень для льгот, а также разъяснения Минфина по отдельным позициям этого перечня мы разбирали здесь.

Доход от IT-деятельности считают по итогам прошлого года. Если организация зарегистрирована в этом году, то в справке надо указать доход с момента регистрации до момента подачи документов.