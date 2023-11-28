Воинский учет можно отдавать на аутсорсинг, но с оговоркой

Компании обязаны вести воинский учет сотрудников, собирать и сдавать в военкоматы массу документов. Актуальным становится вопрос — а можно ли эти заботы отдать на аутсорс?

Вести воинский учет организаций на аутсорсинге разрешено, но для этого нужно получить согласие сотрудников на передачу персональных данных третьему лицу.

Компаниям, которые раньше не вели воинский учет, теперь придется столкнуться со множеством проблем.

С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей

для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.

Это значит, что воинский учет придется вести все организациям. Даже тем, где работают невоеннообязанные сотрудники.

Недавно мы писали, что делать компаниям, которые не встали на учет до 1 октября.