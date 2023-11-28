Мосбиржа запустила дискретный аукцион по ценным бумагам СПБ Биржи

В течение пяти минут стоимость акций СПБ Биржи упали на 20%, поэтому Мосбиржа проводит дискретный аукцион.

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям СПБ Биржи из-за резкого снижения цен. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Произошло снижение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (99.3 руб.), — говорится в сообщении.

В режиме основных торгов дискретный аукцион будет проводиться 27 ноября 2023 года с 10:30 мск.

В 10:19 мск котировки акций СПб-биржи упали на 34,9%, до 63,8 рубля за бумагу.

Недавно мы писали, что в картотеке арбитражных дел появилось заявление ПАО «СПБ Биржа» о банкротстве. Однако представитель торговой площадки опроверг эту информацию.