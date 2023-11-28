«Дачную амнистию» могут продлить до 2031 года

1 января 2024 года заканчивается упрощенная регистрация прав на дачные постройки, однако депутаты собираются продлить эту возможность до 2031 года.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на здания и сооружения общего пользования СНТ до конца 2031 года.

В целях обеспечения завершения оформления прав на имущество общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ разработан проект федерального закона, предусматривающий продление возможности оформления прав на такие объекты недвижимости в упрощенном порядке, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас упрощенная регистрация прав на дачные постройки, возведенные до 2004 года, действует до 1 января 2024 года. После чего объекты придется ставить на учет через суд.