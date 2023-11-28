Официально утвердили МРОТ на 2024 год

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ с поправками в закон о МРОТ.
Также установили новый норматив для МРОТ на 2025 год – не ниже 48% медианной зарплаты.
Напомним, с 2021 год МРОТ привязали к медианной зарплате (42%). Но на 2023 и 2024 годы действие этой нормы приостановили.
С 2025 года эту приостановку отменяют. МРОТ снова зависит от медианной зарплаты.
Как в 2024 году изменится размер декретных из-за нового МРОТ и новой предельной базы, мы рассказывали тут.
Комментарии1
Константин
Мрот подняли на 18%, а инфляция 7%. ну-ну. Зато можно похвастаться, что подняли на 11% выше инфляции.