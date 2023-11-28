Официально утвердили МРОТ на 2024 год

В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля. Рост по сравнению с минималкой этого года – 18,5% или 3 тыс. рублей.

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 548-ФЗ с поправками в закон о МРОТ.

Также установили новый норматив для МРОТ на 2025 год – не ниже 48% медианной зарплаты.

Напомним, с 2021 год МРОТ привязали к медианной зарплате (42%). Но на 2023 и 2024 годы действие этой нормы приостановили.

С 2025 года эту приостановку отменяют. МРОТ снова зависит от медианной зарплаты.

Как в 2024 году изменится размер декретных из-за нового МРОТ и новой предельной базы, мы рассказывали тут.