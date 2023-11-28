«Тинькофф» перестал работать с удаленщиками в странах, где нет центров разработки банка

Банк «Тинькофф» запретил сотрудникам на удаленке работать из других стран, кроме Армении, Белоруссии и Казахстана.

Удаленная работа за пределами России, Армении, Белоруссии и Казахстана теперь запрещена для сотрудников банка «Тинькофф». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на представителя кредитной организации.

Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено, — сказал собеседник издания.

Запрет объясняется тем, что «Тинькофф» относится к системно значимым организациям, поэтому на нее действуют требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и ряд других ограничений.

Также представитель банка сообщил, что сейчас важна безопасность данных, а отказ от работы с сотрудниками за границей поможет предотвратить «любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом».

Если сотрудник едет в страну, где нет центров разработки «Тинькофф», то у него на ноутбуке отключают критичные доступы к данным.

Из-за смены условий некоторые сотрудники банка ищут новую работу.

Банковский сектор всегда считался стратегическим направлением финансовой безопасности государства. Аналогичная практика сложилась не только в банках, но и в IT-компаниях, так или иначе связанных с обслуживанием и разработкой программных продуктов для банковского сектора, — сказал старший юрист практики «международное торговое право, таможня, санкции» «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Андрей Гаврилов.

В последнее время крупные компании начали возвращать специалистов с удаленки в офисы или предлагают гибридный формат работы, который совмещает дистанционную занятость с посещением рабочего места.