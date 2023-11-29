🎉Узнайте все самое полезное о ведении бизнеса в 2024 году на конференции «Клерка»! Расскажем, как вести расчеты, управлять персоналом и защищать данные

Кроме насыщенной бухгалтерской повестки на конференции вас будут ждать креативные темы из разных областей. Узнаете больше про СБП, HR-трансформации и о компьютерных вирусах в бухгалтерии.

5 декабря в Москве состоится II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вы сможете не только найти ответы на самые наболевшие вопросы по налогам и учету, но и узнать, с чем столкнется бизнес в новом году и как работать в новых реалиях. Новые знания точно пригодятся в вашей работе.

Автоматизация

Например, сейчас основной акцент в бизнесе идет на импортозамещение, в том числе и в софте. Вместе с ведущим специалистом Группы компаний ВДГБ Татьяной Гагилевой вы узнаете о возможностях и вызовах автоматизации в 2024 году.

Кассы и СБП

О том, как соблюдать кассовую дисциплину и контролировать нарушения по фискальным документам расскажет Анна Нестерова — руководитель направления ОФД из «Платформы ОФД».

Проводите оплату по системе СБП? Наш спикер Андрей Федорец, председатель комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков (АРБ), в деталях расскажет, как работает эта система, отметит все плюсы и минусы СБП-платежей и посоветует, как лучше работать с этим инструментом.

Иностранные счета

Антон Балдов — аттестованный аудитор Министерством Финансов РФ, даст практические инструкции по открытию счетов в иностранных банках. Так вы сможете без проблем проводить платежи в долларах и евро.

Управление персоналом

Все о новиках рынка труда и HR-трансформациях вы узнаете от Дмитрия Зыкова — Sales Director платформы one2work. А о том, что будет с самозанятостью в 2024 году и как грамотно выстроить работу с внештатниками расскажет Артур Шибаев — исполнительный директор Самозанятые.рф.

Часто отправляете сотрудников в командировки? Есть решение, как автоматизировать этот процесс и сэкономить ресурсы. О новинках в этой сфере проконсультирует Андрей Батурин — директор по маркетингу Trivio.

Защита данных

В последнее время участились хакерские атаки на информационные ресурсы компаний. Не позволить мошенникам получить чувствительную информацию и защитить свой бизнес поможет Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского». Он поделится историей одной зашифрованной компании про вирус из бухгалтерии.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Расширяйте кругозор вместе с признанными экспертами! Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь».

Посетите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

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