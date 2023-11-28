Минтруд дополнит требования к аптечкам для сотрудников

Работодателям придется организовать посты для оказания первой помощи, где будут храниться аптечки.

Минтруд подготовил проект приказа «Об утверждении требований к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи работникам».

Сейчас в отношении аптечек на рабочих местах действует приказ Минздрава № 1331н от 15.12.2020. В документе указана только комплектация набора для оказания первой помощи пострадавшим.

В новом проекте сказано, что аптечки должны храниться на постах для оказания первой помощи.

Эти места должны организовать работодатели. Их нужно обозначить сигнальными цветами, на стенах и дверях установить знаки «Аптечка первой медицинской помощи».

Посты для оказания первой помощи обязательно указывать на плане эвакуации. Также сотрудникам будет нужно расписаться, что они знают, где на предприятии хранятся аптечки.

Число аптечек зависит от количества сотрудников в штате и от специфики деятельности компании. На 100 работников должно быть не меньше одной аптечки.

Новые требования вступят в силу с 1 марта 2025 года. Изменения коснутся всех работодателей: физических и юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм.