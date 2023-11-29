Сотрудник заболел в учебном отпуске: что делать работодателю

Компания не должна оплачивать пособие по временной нетрудоспособности, если сотрудник заболел во время отпуска. Но если к моменту выхода на работу он не успел выздороветь, то больничный будет выплачиваться в общем порядке.

Работодатель не обязан оплачивать сотруднику пособие по временной нетрудоспособности, если работник находится в учебном отпуске. Также не потребуется продлевать время отпуска. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Продлевать учебный отпуск на период болезни, пришедшийся на него, также не нужно, так как продление отпуска на период болезни возможно только при нахождении сотрудника в ежегодном основном отпуске (ч. 1 ст. 124 ТК РФ), — говорится в сообщении.

Больничное пособие не будут начислять в то время, когда сотрудник был уже освобожден от работы с полным или частичным сохранением зарплаты.

Однако если отпуск закончился, а работник не успел выздороветь, то начиная с первого рабочего дня после возвращения, ему будет нужно начислять пособие по временной нетрудоспособности в общем порядке.