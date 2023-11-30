Зарплата

Сотрудникам начнут выплачивать проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Работодатели будут обязаны выплачивать сотрудникам проценты при задержке зарплаты или других выплат. Учитывать придется и неначисленные суммы.
47

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обязывает работодателей начислять сотрудникам проценты в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части.

Законопроект подготовили после того, как Конституционный суд установил, что работодатель обязан выплатить сотрудникам проценты не только с начисленных выплат, но и с сумм, которые не были начислены, но судом признано право работника на получение этого дохода.

В ст. 236 ТК будет добавлено уточнение, что «проценты (денежная компенсация) подлежат взысканию с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение».

При этом размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных денежных сумм со дня, следующего за днем, когда в соответствии с действующим правовым регулированием эти выплаты должны были быть выплачены при своевременном их начислении, по день фактического расчета включительно, — сказано в пояснительной записке.

Напомним, что первым днем задержки считается день, следующий за установленной датой выплаты зарплаты, последним — дата фактической ее выплаты.

Работодатель должен выплачивать компенсацию даже в том случае, если выплаты задержались не по его вине.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бухгалтеры

    Из-за ошибки «Клерка» пользователь купил наш курс за 1 рубль

    Сегодгня произошло маленькое чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль.

    4
    34
    Бесплатно с УСН

    На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».

    На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные. Мини-курс
    12

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Ведение бизнеса

    Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски

    В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    14
    Выход на пенсию

    Кто выйдет на пенсию в 2024 году

    Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.

    Иллюстрация: cottonbro studio/pexels
    23

    Разборы законов

    1 062
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    Аренда

    Про квартиры Караулова и налоги продолжение. Обзор рисков. Полезные советы

    На связи Ольга Ульянова аудитор и налоговый консультант. Статья про квартиры 65 летнего журналиста Андрея Караулова, который признан Минюстом РФ иностранным агентом, вызвала приличный интерес у читателей, поэтому я решила выпустить продолжение, ответить на некоторые комментарии и развеять мифы.

    Про квартиры Караулова и налоги продолжение. Обзор рисков. Полезные советы
    41
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Работодатель уменьшает НДФЛ за иностранных работников на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ?

    Добр вечер. Подскажите, кто работает с иностранными работниками, которые работают по патенту. Работодатель уменьшает НДФЛ за них на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ? Я правильно поняла или чего попутала? А в отчетности уменьшает НДФЛ работников после получения уведомления от налоговой?

    17
    МСФО

    Страховые организации в России должны будут соответствовать стандарту МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность уже с начала января 2025 года. Пора переходить и внедрять

    Если у вас страховая компания, важно помнить, что вступление в силу закона о МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» ожидается в 2025 году.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    34
    Зарплата

    Сотрудникам начнут выплачивать проценты с неначисленной задержанной зарплаты

    Работодатели будут обязаны выплачивать сотрудникам проценты при задержке зарплаты или других выплат. Учитывать придется и неначисленные суммы.

    47

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какая системы выгодней и можно ли совмещать две системы налогообложения?

    Добрый вечер! Подскажите, какая система налогообложения выгодней для торговли товарами из параллельного импорта? У меня есть ИП, УСН доходы 6%, работаю много лет, оказываю услуги.

    10
    Бесплатно с НДС

    Агентский договор: НДС у агента и принципала

    Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

    Агентский договор: НДС у агента и принципала
    9
    НДФЛ

    За подаренную тетей квартиру надо заплатить НДФЛ и сдать 3-НДФЛ

    При получении в дар недвижимости от родственника, который не относится к числу близких, нужно задекларировать свой доход по форме 3-НДФЛ.

    1
    77
    Налоги и взносы иностранцев

    Госдума ратифицировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Оманом

    Документ распространяется на тех, кто проживает или зарегистрирован в России или Омане. Соглашение собирались принять еще в 2001 году.

    32

    Записи вебинаров

    690
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Ортикон Групп
    Ортикон Групп
    Аренда

    Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

    Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.

    Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств
    67
    Логотип Клерк
    Клерк
    Первичные документы

    Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка

    Каждый факт хозяйственной жизни оформляют первичным учетным документом. Причем неважно, что это за документ. Главное – чтобы в нем были все обязательные реквизиты.

    Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка
    618
    Маркетплейсы

    Крупные компании сферы e-commerce предлагают учредить День онлайн-предпринимателя

    Профессиональный праздник планируют приурочить ко дню распродаж и отмечать в первый четверг после «Черной пятницы». В 2023 году это будет 30 ноября.

    29
    Логотип Что делать Консалт
    Что делать Консалт
    Отпуска

    Как составить график отпусков на 2024 год

    Не позднее 15 декабря 2023 года работодателям надо утвердить график отпусков на следующий год. Рассказываем, что для этого нужно знать.

    Как составить график отпусков на 2024 год
    24
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какие есть нюансы по расчету с иностранным гражданином?

    Добрый день. Заключаем договор аренды техники с ИП, он иностранный гражданин (Беларусь), имеет РВП, зарегистрирован в Смоленской налоговой. Есть ли какие нюансы по расчетам с ними. Спасибо.

    12
    Государственные ведомства

    В реестр такси внесли 100% участников рынка

    Во ФГИС «Такси» появилась информация о 444 тысячах автомобилей, 73,6 тысячах перевозчиков и о 906 служб заказа такси.

    2
    69
    Самозанятые

    Как оформить внештатника-нерезидента

    Бизнес может привлекать фрилансеров, находящихся не только на территории России, но и за ее пределами. Как оформить такие отношения, чтобы соблюсти все миграционные и юридические тонкости, и не попасть на огромные штрафы, рассказываем в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    53
    Маркетплейсы

    Wildberries будет скрывать негативные отзывы, которые не относятся к качеству товаров

    Маркетплейс удалит из карточек отзывы, которые относятся к работе ПВЗ и доставке, а также жалобы на платный возврат.

    2
    114

    Календарь вебинаров

    25
    Лучшие спикеры, новый каждый день