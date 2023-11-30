Сотрудникам начнут выплачивать проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Работодатели будут обязаны выплачивать сотрудникам проценты при задержке зарплаты или других выплат. Учитывать придется и неначисленные суммы.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обязывает работодателей начислять сотрудникам проценты в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части.

Законопроект подготовили после того, как Конституционный суд установил, что работодатель обязан выплатить сотрудникам проценты не только с начисленных выплат, но и с сумм, которые не были начислены, но судом признано право работника на получение этого дохода.

В ст. 236 ТК будет добавлено уточнение, что «проценты (денежная компенсация) подлежат взысканию с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение».

При этом размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных денежных сумм со дня, следующего за днем, когда в соответствии с действующим правовым регулированием эти выплаты должны были быть выплачены при своевременном их начислении, по день фактического расчета включительно, — сказано в пояснительной записке.

Напомним, что первым днем задержки считается день, следующий за установленной датой выплаты зарплаты, последним — дата фактической ее выплаты.

Работодатель должен выплачивать компенсацию даже в том случае, если выплаты задержались не по его вине.