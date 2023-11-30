Число потенциальных банкротов выросло на 11%

Потенциальное банкротство грозит 9,79 млн человек или 20% от всех заемщиков банков и микрофинансовых организаций.

По данным на ноябрь 2023 года потенциальными банкротами могут стать 9,79 млн заемщиков банков и МФО. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Число физлиц с просрочкой по кредитам и займам на 90 и более дней выросло на 11%. Вместе с тем их суммарная задолженность увеличилась до 6,33 трлн рублей.

В прошлом году должников было 8,81 млн человек, а сумма обязательств составляла 5,68 трлн рублей.

Практически 90% граждан, которые подали заявление, признаются банкротами. За девять месяцев 2023 года таких заявлений было около 250 тыс., и скорее всего к концу года число достигнет 300 тыс., — сказал управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

Процент возможных банкротств составляет почти 20%. В 96,6% случаев процедуру банкротства инициируют сами должники, 3,1% заявлений подают кредиторы и 0,4% — ФНС.