Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за отсутствие маркировки в рекламе

Телеграм-канал оштрафовали на 300 тысяч рублей. В рекламных сообщениях не было идентификатора рекламы.

Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение правил маркировки рекламы телеграм-каналу «Лиса рулит». Об этом пишет «РБК».

Требование об обязательной маркировке интернет-рекламы начало действовать с 1 сентября 2023 года. До этого момента не было выписано ни одного штрафа.

За отсутствие маркировки на интернет-рекламе. Физлицо могут оштрафовать на 10-30 тыс. рублей, а компаниям грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей.

В трех случаях в телеграм-канале блогера «Лиса рулит» отсутствует идентификатор рекламы в рекламных сообщениях, — сказали в Роскомнадзоре.

Автор телеграм-канала Елена Лисовская сообщила, что сумма штрафа составила 300 тыс. рублей.

Мы показывали, что у нас ИП, на который поступают все платежи, что мы маркируем рекламу, причем день в день, а не задним числом. Но по этим трем постам мы действительно виноваты сами. Заплатим, раз это наш недосмотр. В следующий раз умнее будем, — объяснила блогер.

Поправки в закон «О рекламе» обязывают рекламодателей и распространителей рекламных сообщений отчитываться в Роскомнадзор. Сама реклама должна иметь маркировку, а детали договоров и креативы нужно отправлять в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Недавно мы писали, что рынок зарегистрированной интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей.