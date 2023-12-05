ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей

Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.

Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу финразведки Юрия Чиханчина.

Благодаря антиотмывочной платформе «Знай своего клиента» удалось ликвидировать 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 финансовых пирамид.

В результате проверок было возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел. В бюджет уже удалось вернуть 11 млн рублей.

Финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать, — сказал Юрий Чиханчин.

В 2023 году суды разоблачили мошенников, которые предоставляли для взыскания фиктивные документы, и не допустили вывода в теневой оборот 94 млрд рублей.