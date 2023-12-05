«Тинькофф» выпустил сразу две новинки для онлайн-платежей

Теперь «Тинькофф Касса» принимает платежи через SberPay, а Tinkoff Pay будет доступен для клиентов всех российских банков.

Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» начала принимать онлайн-платежи с помощью SberPay. Об этом сказано на сайте банка.

«Вместе с коллегами из «Сбера» мы решили открыть наши экосистемы и интегрировать SberPay в Тинькофф Кассу. Мы создали решение, объединяющее большую часть покупателей нашей страны, чтобы любой человек мог платить так, как ему привычно и удобно, практически на любых сайтах рунета, — сказал CEO «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев.

SberPay позволяет клиентам Сбербанка оплачивать покупки без ввода данных карты. Почти 30 млн человек в месяц выбирают этот быстрый способ платежей.

Кроме SberPay «Тинькофф Касса» принимает банковские карты, Tinkoff Pay, Mir Pay, BNPL-сервис Долями, рассрочки.

До конца первого квартала 2024 года сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay будет доступен клиентам любых российских банков, а не только пользователям «Тинькофф».

Pay-сервисы экономят покупателям до 5 часов жизни в год благодаря скорости оплаты в интернете. Они удобны покупателям и выгодны продавцам, которые зарабатывают больше за счет более высокой конверсии, проще говоря — доле успешных оплат по сравнению с банковскими картами, — сообщил директор по продукту Tinkoff Pay Никита Буклиш.

Оплата через Tinkoff Pay происходит в 10 раз быстрее, чем по банковской карте.

Чтобы совершить покупку, нужно нажать на кнопку Tinkoff Pay на сайте или в приложении магазина и войти в сервис: по пин-коду, с помощью Touch ID или Face ID.