В блогах на «Клерке» можно будет читать полезные советы и лайфхаки по командировкам от компании «OneTwoTrip для бизнеса»

Компания поможет быстро найти нужные билеты, забронировать номер в отеле и автоматически получить все закрывающие документы сразу в 1С:Бухгалтерия.

В рейтинге полезных для бизнеса компаний от «Клерка» появился сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса».

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«OneTwoTrip для бизнеса» позволяет найти подходящие билеты на самолет, поезд и автобус, подобрать и забронировать номер в отеле, а также получить закрывающие документы, которые автоматически загрузятся в 1С:Бухгалтерия.

У сервиса заключены прямые договоры с отелями, поэтому для клиентов действуют самые низкие цены на бронирование по отрасли. Оплата доступна бизнес-картой, с помощью депозита или постоплаты. Также пользователи могут получить выгодные бонусы по программе лояльности.

Сервис сотрудничает с 800 перевозчиками и с 2 млн отелей.