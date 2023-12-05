Спрос на железнодорожные билеты для деловых поездок вырос на 28%

Представители бизнес-сообщества стали чаще выбирать для путешествий поезда, поскольку аэропорты в южных регионах перестали работать.

За 11 месяцев 2023 года спрос на железнодорожные билеты со стороны бизнеса увеличился на 28%. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на исследование компании «Аэроклуб».

44% сотрудников отправляются в командировку на поезде, а 56% приобретают авиабилеты.

Чаще всего для деловых путешествий выбирают билеты в сидячих вагонах (49%). Средняя стоимость такой поездки в ноябре 2023 года составляла 3 320 рублей. Это на 3% дороже, чем годом ранее.

42% бизнес-туристов предпочитают добираться до места встречи в купе. Такие билеты в среднем стоят 3 900 рублей.

Только 6% сотрудников отправляются в деловые поездки плацкартом.

В 2023 году стали чаще уезжать по рабочим вопросам в южные регионы: в Краснодар (+45%), в Ростов-на-Дону (+52%), в Воронеж (+35%), в Адлер (+50%) и в Сочи (+56%).

Значительный рост востребованности южных направлений объясняется необходимостью бизнеса пересесть на поезда в условиях закрытия южных аэропортов, — сказала управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Самой дорогой командировкой с начала 2023 года стала поездка из Краснодара в Москву в вагоне класса люкс. Она обошлась фармацевтической компании в 30,5 тыс. рублей.

Узнайте больше о том, можно ли отправить самозанятого в командировку.