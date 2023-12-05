Не доверяйте «мужу на час»: мошенники берут предоплату за ремонт и исчезают

Злоумышленники под предлогом покупки нужных для ремонта деталей просят заказчиков перевести предоплату, а после перестают отвечать на сообщения.

ВТБ обнаружил новую схему мошенничества в объявлениях. Злоумышленники просят перевести предоплату за мелкий ремонт и исчезают после получения аванса. Об этом сказано на сайте банка.

На сайте с объявлениями появились пользователи, которые обещают выполнить ремонтные и бытовые услуги, но после получения предоплаты их не оказывают. Чтобы скрыть свою деятельность от площадки, общение с заказчиками переводят в популярные мессенджеры, где уточняют детали работ.

Затем просят перевести аванс, который пойдет на покупку нужных деталей. Однако после получения денег «муж на час» перестает отвечать на сообщения и не приходит в назначенный день.

Метод как раз и направлен на охват большого числа пользователей, даже несмотря на небольшой «средний чек» их общая выручка может оказаться значительной. Если незнакомые люди переводят переписку в сторонний ресурс, навязывают вам покупку каких-то товаров и просят внести задаток за еще не сделанную работу – это должно вас насторожить, — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Специалисты рекомендуют общаться с исполнителями только на официальных площадках с объявлениями, проверять отзывы и не переводить средства заранее.

За 10 месяцев 2023 года число мошеннических действий в отношении розничных клиентов снизилось на 11%, до 5,8 млн.