🔥 В новой книге доходов и расходов по УСН не будет раздела IV для уменьшения налога на взносы

С 2024 года будет применяться новая книга учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН. Сейчас там 5 разделов, хотели сделать 6, но в итоге сделали 4.

Опубликован приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

На титульном листе не будет поля для единицы измерения и адреса организации (ИП).

В новой книге по УСН нет раздела IV. Там сейчас отражают уплаченные страховые взносы, на которые уменьшают налог при объекте «доходы».

В книге будут такие разделы: титульный лист;

раздел I — доходы и расходы;

раздел II — расчет расходов на ОС и НМА;

раздел III — расчет убытка, уменьшающего налоговую базу;

раздел IV — торговый сбор, уменьшающий налог.

Кстати, в проекте книги по УСН раздел IV со страховыми взносами был. Про него мы рассказывали тут. Там были предусмотрены взносы по отдельным видам страхования, хотя тариф с 2023 года – единый.

Более того, в проекте был еще новый раздел V со взносами ИП (тоже по отдельным видам страхования, а не в совокупном размере).

Но в итоге в окончательный вариант книги оба этих раздела не вошли.

Таким образом, можно будет уменьшать налог по УСН, не отражая эти операции в книге доходов.

Как уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы ИП в 2023 и 2024 годах смотрите в нашей таблице.

Одновременно приказом Минфина от 07.11.2023 № 178н ныне действующая книга доходов по УСН отменяется с 2024 года.