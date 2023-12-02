🔥 В новой книге доходов и расходов по УСН не будет раздела IV для уменьшения налога на взносы

Опубликован приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.
На титульном листе не будет поля для единицы измерения и адреса организации (ИП).
В новой книге по УСН нет раздела IV. Там сейчас отражают уплаченные страховые взносы, на которые уменьшают налог при объекте «доходы».
В книге будут такие разделы:
титульный лист;
раздел I — доходы и расходы;
раздел II — расчет расходов на ОС и НМА;
раздел III — расчет убытка, уменьшающего налоговую базу;
раздел IV — торговый сбор, уменьшающий налог.
Кстати, в проекте книги по УСН раздел IV со страховыми взносами был. Про него мы рассказывали тут. Там были предусмотрены взносы по отдельным видам страхования, хотя тариф с 2023 года – единый.
Более того, в проекте был еще новый раздел V со взносами ИП (тоже по отдельным видам страхования, а не в совокупном размере).
Но в итоге в окончательный вариант книги оба этих раздела не вошли.
Таким образом, можно будет уменьшать налог по УСН, не отражая эти операции в книге доходов.
Как уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы ИП в 2023 и 2024 годах смотрите в нашей таблице.
Одновременно приказом Минфина от 07.11.2023 № 178н ныне действующая книга доходов по УСН отменяется с 2024 года.
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