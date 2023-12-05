Поменялись книги учета доходов по ПСН, УСН, ЕСХН

С 2024 года спецрежимники будут учитывать свои доходы в новых книгах.

Опубликован приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@. В нем такие книги:

книга по ЕСХН;

книга по УСН;

книга по ПСН.

Про новую книгу по УСН мы рассказывали здесь. Там не будет раздела IV со взносами, уменьшающими налог. Изменения есть и в титульном листе.

В книге доходов по ПСН также меняется титульный лист. Там теперь не надо будет указывать:

адрес ИП;

регион, где получен патент;

единицу измерения (рубль).

Зато надо будет указывать на титульном листе номер патента.

Раздел I с доходами не изменился. Там по-прежнему 4 графы (номер, дата, содержание операции, сумма).

Хотя в проекте в разделе I было 7 граф. Туда хотели еще включить еще номер и дату патента, его срок и регион, в котором получен патент. В итоге часть этих данных просто внесли на титульный лист.

В книге по ЕСХН с титульного листа также убрали единицу измерения и адрес.