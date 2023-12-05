Поменялись книги учета доходов по ПСН, УСН, ЕСХН

Опубликован приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@. В нем такие книги:
книга по ЕСХН;
книга по УСН;
книга по ПСН.
Про новую книгу по УСН мы рассказывали здесь. Там не будет раздела IV со взносами, уменьшающими налог. Изменения есть и в титульном листе.
В книге доходов по ПСН также меняется титульный лист. Там теперь не надо будет указывать:
адрес ИП;
регион, где получен патент;
единицу измерения (рубль).
Зато надо будет указывать на титульном листе номер патента.
Раздел I с доходами не изменился. Там по-прежнему 4 графы (номер, дата, содержание операции, сумма).
Хотя в проекте в разделе I было 7 граф. Туда хотели еще включить еще номер и дату патента, его срок и регион, в котором получен патент. В итоге часть этих данных просто внесли на титульный лист.
В книге по ЕСХН с титульного листа также убрали единицу измерения и адрес.
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